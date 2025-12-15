قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بقدرة شحن جبارة ومعالج أقوى.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف موتورولا إيدج 70

هاتف موتورولا إيدج 70
هاتف موتورولا إيدج 70
لمياء الياسين

أطلقت موتورولا هاتف موتورولا إيدج 70، لتوسع بذلك سلسلة هواتف إيدج المتميزة، مع التركيز على التصميم النحيف والأداء المتوازن. يأتي الهاتف بشاشة pOLED بدقة 1.5K، ومعالج سنابدراجون 7 من الجيل الرابع، وثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع سلكي ولاسلكي. كما يوفر دعمًا برمجيًا طويل الأمد وميزات محسّنة للمتانة.إليك المواصفات الكاملة والميزات وتفاصيل السعر لهاتف إيدج 70 الجديد.

مواصفات وميزات هاتف موتورولا إيدج 70

مواصفات وميزات هاتف موتورولا إيدج 70

يتميز هاتف موتورولا إيدج 70 بتصميم فائق النحافة بأبعاد 159.9 × 74.3 × 5.9 ملم ووزن 159 جرامًا فقط. ويحتوي على شاشة pOLED أمامية مقاس 6.7 بوصة بدقة 1.5K (2712 × 1220 بكسل) ومعدل تحديث 120 هرتز. تدعم الشاشة تقنية HDR10+ وتصل ذروة سطوعها إلى 4500 شمعة.
يعمل جهاز Edge 70 بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5x وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1. 

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 68 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن العكسي، مما يضمن استخدامًا موثوقًا طوال اليوم. كما يتضمن حجرة تبريد كبيرة بمساحة 4600 مم² للحفاظ على درجة حرارة منخفضة أثناء المهام الشاقة.

هاتف Edge 70

يعمل هاتف Edge 70 بنظام Hello UX المبني على نظام Android 16، ومن المؤكد أنه سيحصل على ثلاثة تحديثات لنظام Android بالإضافة إلى أربع سنوات من التحديثات الأمنية. 

أما بالنسبة للكاميرا، فهو مزود بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، بينما تتضمن الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة (OIS) وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا ماكرو.
تشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة ، وواي فاي 6E، وبلوتوث 5.4، ومنفذ USB من النوع C، ودعم واسع النطاق لشبكات الجيل الخامس 5G. 

أما فيما يتعلق بالمتانة، فشاشته محمية بزجاج جوريلا 7i، ويحمل شهادة IP68 ومعيار MIL-STD-810H للمتانة، مما يوفر مقاومة للغبار والماء والسقوط العرضي.

سعر وتوافر هاتف موتورولا إيدج 70

يتوفر هاتف موتورولا إيدج 70 بإصدار واحد فقط بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من سعة التخزين، بسعر 29,999 روبية . د

هاتف موتورولا هاتف موتورولا إيدج هاتف موتورولا إيدج 70 التصميم النحيف

