محافظ الأقصر يتفقد المجزر النصف آلي بالحبيل استعدادا لافتتاحه خلال الاحتفالات بعيد الأقصر القومي

أ ش أ

تفقد عبد المطلب عماره محافظ الأقصر المجزر النصف آلي بمنطقة الحبيل التابعة لمركز ومدينة البياضية، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية المقرر افتتاحها خلال احتفالات عيد الأقصر القومي.



وكما تفقد خلال الجولة، غرف المجزر وتجهيزات الجلود ومناطق تجميع الأحشاء، ووجّه بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، ودهان واجهات أحد المباني، والانتهاء من شبكات الصرف الصحي.



كما توجه محافظ الأقصر لتفقد قطعة الأرض المخصصة بمنطقة صحراء الحبيل لإقامة شادر الخضروات الجديد، موجّهًا بإنشاء جراج كبير لخدمة المترددين وتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.

