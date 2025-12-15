محافظ الأقصر في جولة ليلية سيرا على الأقدام لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية والموسم السياحي

قام المهندس عبد المطلب عماره بجولة ليلية سيرا على الأقدام، بدأت من مبنى ديوان عام محافظة الأقصر وحتى ميدان الإيبروتيل، يرافقه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس محمد عصام رئيس مدينة طيبة الجديدة، وحاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر الحالة الأمنية والمرورية واطمأن على استقرارها، كما تابع أعمال تزيين الأشجار والميادين في إطار الاستعدادات للعام الميلادي الجديد واحتفالات أعياد الكريسماس.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر حرص المحافظة على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، بما يحقق الانضباط المروري ويعزز الشعور بالأمن لدى المواطنين والزائرين، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

هذا وحرص المواطنين على ألتقاط الصور التذكارية مع محافظ الأقصر.