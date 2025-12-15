قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

دير الأنبا متاؤس الفاخوري يحتفل بعيد نياحة شفيعه بإسنا جنوب الأقصر

دير الأنبا متاؤس الفاخوري يحتفل بعيد نياحة شفيعه بإسنا جنوب الأقصر
دير الأنبا متاؤس الفاخوري يحتفل بعيد نياحة شفيعه بإسنا جنوب الأقصر
شمس يونس

احتفل دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، بعشية عيد نياحة شفيعه، وهي المناسبة التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في اليوم السابع من شهر كيهك المبارك، الموافق 16 ديسمبر من كل عام.

وترأس نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت والمشرف البابوي على دير الأنبا متاؤس الفاخوري، صلوات عشية عيد نياحة القديس، حيث شملت الصلوات تطييب رفات القديس الأنبا متاؤس الفاخوري، وسط أجواء روحية مميزة.

وشارك في الصلوات مجمع رهبان الدير، وعدد من آباء كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت، إلى جانب خورس الشمامسة، وبحضور كثيف من أبناء الشعب القبطي الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة الروحية السنوية.

ويذكر أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية كان قد اعترف بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون في 21 نوفمبر 2013، خلال جلسته المنعقدة برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وبحسب السنكسار القبطي، خصصت الكنيسة القبطية اليوم السابع من شهر كيهك من كل عام قبطي للاحتفال بذكرى نياحة القديس الأنبا متاؤس الفاخوري.

كما أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني قرارا بابويا رقم 4 لسنة 2022، يقضي بتكليف نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت نائبا بابويا ومشرفا على دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بمدينة إسنا.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

