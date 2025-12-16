إنقاذ طفل حديث الولادة بسبب عيب خلقي بالقليوبية

نجحت مستشفى القناطر الخيرية بالقليوبية في إنقاذ حياة رضيع حديث الولادة لم يتجاوز عمره 24 ساعة، وُلد بعيب خلقي نادر (عدم وجود فتحة شرج).

وفور استقبال الحالة الحرجة، جرى تنسيق فوري بين فرق جراحة الأطفال والتخدير والتمريض والحضّانات، ليتم إجراء تدخل جراحي دقيق أسفر عن عمل فتحة تبرز جانبية مؤقتة، تكللت بالنجاح، أعقبها نقل الطفل بسلام إلى حضانة المستشفى لتلقي الرعاية الطبية الفائقة.

من جانبه تقدم الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بخالص الشكر والتقدير لجميع الفرق المشاركة، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس كفاءة المنظومة الصحية الحكومية وقدرتها على التعامل مع أدق الحالات الطارئة، مثمنا التفاني والإخلاص الذي أبداه الأطباء والتمريض والإدارة في إنقاذ حياة الطفل، ومشددًا على استمرار دعم المديرية لكل جهد يضع حياة المريض على رأس الأولويات.