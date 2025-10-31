في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن إطلالات ميس حمدان

تحتفل اليوم 31 أكتوبر الفنانة ميس حمدان بعيد ميلادها الـ 43، وعلى الرغم من ذلك لايبدو عليها علامات التقدم في العمر وتخطيها الأربعون عاما.



إطلالات ميس حمدان

تحرص ميس حمدان دائماعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها من حين لأخر.



تتميز إطلالات ميس حمدان بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة وتكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، كما تعتمد على الأزياء الغير تقليدية في بعض الأحيان.



تحرص ميس حمدان على التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، وهو ما يجعلها محط أنظار الجميع في المهرجانات ومختلف المناسبات.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ميس حمدان على تسريحات الشعر المتنوعة وتظهر من حين لأخر بـ لوك جديد ومختلف، وتعتمد على صيحات المكياج التي تتناسب مع ملامحها وتبرز جمالها.