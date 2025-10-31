قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيّر في المشهد الجوي.. الظواهر الصباحية تفرض حذرا وتوقعات بأمطار مفاجئة
إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-10-2025
تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟
أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق
قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
نجوى فؤاد لصدى البلد: ممنوعة من الحركة نهائيا.. وهركب مسامير في ظهري
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن إطلالات ميس حمدان

ميس حمدان
ميس حمدان
هاجر هانئ

تحتفل اليوم 31 أكتوبر الفنانة ميس حمدان بعيد ميلادها الـ 43، وعلى الرغم من ذلك لايبدو عليها علامات التقدم في العمر وتخطيها الأربعون عاما.


إطلالات ميس حمدان 

تحرص ميس حمدان دائماعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها من حين لأخر.


تتميز إطلالات ميس حمدان بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة وتكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، كما تعتمد على الأزياء الغير تقليدية في بعض الأحيان.


تحرص ميس حمدان على التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، وهو ما يجعلها محط أنظار الجميع في المهرجانات ومختلف المناسبات.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ميس حمدان على تسريحات الشعر المتنوعة وتظهر من حين لأخر بـ لوك جديد ومختلف، وتعتمد على صيحات المكياج التي تتناسب مع ملامحها وتبرز جمالها.

ميس حمدان إطلالات ميس حمدان صور ميس حمدان

