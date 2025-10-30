السكريات خطر يهدد صحة الأطفال.. أطباء يحذرون من الإفراط في المشروبات المحلاة

يحذر الأطباء من الإفراط في تناول الأطفال للحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة، لما تسببه من أضرار صحية وسلوكية متعددة، أبرزها:



زيادة الوزن والسمنة:

السكريات الزائدة تتحول إلى دهون في الجسم، مما يزيد خطر السمنة ومضاعفاتها مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

تسوس الأسنان:

تعد السكريات السبب الأول لتسوس الأسنان، إذ تتغذى البكتيريا الموجودة في الفم عليها وتفرز أحماضاً تهاجم مينا الأسنان.

ضعف المناعة:

الإفراط في السكر قد يضعف جهاز المناعة ويجعل الطفل أكثر عرضة لنزلات البرد والعدوى.

اضطرابات المزاج والتركيز:

تسبب السكريات تقلبات مفاجئة في مستوى السكر بالدم، مما يؤدي إلى العصبية أو فرط النشاط ثم الشعور بالخمول.

ضعف الشهية للطعام الصحي:

تناول الحلويات بشكل متكرر يجعل الطفل يرفض الأطعمة المغذية مثل الخضروات والفواكه الطبيعية.

خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني مستقبلاً:

الاعتياد على السكريات منذ الصغر يزيد احتمالية الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي في مرحلة المراهقة أو الشباب.



نصائح للوقاية

تقليل المشروبات الغازية والعصائر الصناعية.

تقديم الفواكه كبديل طبيعي للحلويات.

قراءة الملصقات الغذائية لتجنب المنتجات عالية السكر.

تعويد الطفل على شرب الماء بانتظام.