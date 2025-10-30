قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
تجار مخدرات.. القبض على 8 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه
6 سيدات وشخصان.. الداخلية تداهم نادياً صحياً للأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد
بوتين يعلن عن سلاح نووي مدمر وهو يشرب الشاي
منصة مهمة لعرض أحدث المنتجات والتقنيات.. وزير التموين يفتتح معرض سيراميكا ماركت 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

السكريات خطر يهدد صحة الأطفال.. أطباء يحذرون من الإفراط في المشروبات المحلاة

السكريات
السكريات
ريهام قدري

يحذر الأطباء من الإفراط في تناول الأطفال للحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة، لما تسببه من أضرار صحية وسلوكية متعددة، أبرزها:


زيادة الوزن والسمنة:
السكريات الزائدة تتحول إلى دهون في الجسم، مما يزيد خطر السمنة ومضاعفاتها مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
تسوس الأسنان:
تعد السكريات السبب الأول لتسوس الأسنان، إذ تتغذى البكتيريا الموجودة في الفم عليها وتفرز أحماضاً تهاجم مينا الأسنان.
ضعف المناعة:
الإفراط في السكر قد يضعف جهاز المناعة ويجعل الطفل أكثر عرضة لنزلات البرد والعدوى.
اضطرابات المزاج والتركيز:
تسبب السكريات تقلبات مفاجئة في مستوى السكر بالدم، مما يؤدي إلى العصبية أو فرط النشاط ثم الشعور بالخمول.
ضعف الشهية للطعام الصحي:
تناول الحلويات بشكل متكرر يجعل الطفل يرفض الأطعمة المغذية مثل الخضروات والفواكه الطبيعية.
خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني مستقبلاً:
الاعتياد على السكريات منذ الصغر يزيد احتمالية الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي في مرحلة المراهقة أو الشباب.
 

 نصائح للوقاية
تقليل المشروبات الغازية والعصائر الصناعية.
تقديم الفواكه كبديل طبيعي للحلويات.
قراءة الملصقات الغذائية لتجنب المنتجات عالية السكر.
تعويد الطفل على شرب الماء بانتظام.

السكريات سكريات أضرار السكريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ترشيحاتنا

الزهايمر

الدراسات الجينية مفتاح علاج آلزهايمر.. تفاصيل

الصدفية

مش مجرد مشاكل جلدية.. احذر مضاعفات مرض الصدفية

السكرى

لمرضى السكري.. جوارب ذكية تنشط الأعصاب وتحمى القدم

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد