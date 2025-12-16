قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: رصدنا 46 توغل لآليات إسرائيلية خارج الخط الأصفر
بصمة الهيليوم تقود إلى الكنوز.. اكتشاف علمي لتحديد مواقع الذهب المدفون
أهالي منوف يطالبون بتدخل عاجل بعد انهيار ضريح مسجد أثري وظهور عظام
بعد حادث سيدني.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده
أهل المجني عليه | مفاجأة صادمة في محاكمة قاتلي تاجر الذهب بالبحيرة
بسبب أستراليا.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده
ذا بيست.. جماهير زاخو العراقي تفوز بجائزة FIFA للمشجعين
إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي
ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
ديني

بحضور رئيس أكاديمية الأزهر .. انطلاق دورة إعداد الداعية المعاصر

إيمان طلعت

أطلقت "أكاديمية الأزهر العالمية"، اليوم، فعاليات دورة  إعداد الداعية المعاصر، بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، وبمشاركة (٥٠) إمامًا وداعية يمثلون ست دول هي: "ماليزيا، الكاميرون، نيجيريا، السنغال، غينيا كوناكري، والهند"، وذلك ضمن برنامج تدريبي متكامل يمتد على مدار شهرين، خلال الفترة من الأحد (١٤) ديسمبر (٢٠٢٥م) حتى الخميس (٥) فبراير (٢٠٢٦م).

وفي كلمته، أكد فضيلة أ.د حسن الصغير أن دورة «إعداد الداعية المعاصر» تأتي بتوجيهات كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة مباشرة من فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، بما يعكس حرص القيادة الأزهرية على إعداد دعاة مؤهلين علميًا وفكريًا، يمتلكون أدوات الفهم الرشيد لقضايا العصر، وقادرين على أداء رسالتهم الدعوية وفق المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

وأوضح "رئيس الأكاديمية" أن البرنامج التدريبي يستمر مدة شهرين، ويجمع بين المحاور العلمية والمعرفية والجوانب المهارية والتطبيقية، بما يسهم في بناء شخصية الداعية المعاصر، وتعزيز قدرته على التواصل المؤثر، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش المشترك، ليكون المشاركون سفراء للفكر الأزهري المعتدل في مجتمعاتهم.

وأشار فضيلته إلى أن "أكاديمية الأزهر العالمية" تواصل تنفيذ هذه البرامج النوعية في إطار رسالتها العالمية الهادفة إلى نشر قيم السلام، وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.

أكاديمية الأزهر العالمية الدكتور حسن الصغير إعداد الداعية المعاصر شيخ الأزهر

