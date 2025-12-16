بحضور رئيس أكاديمية الأزهر .. انطلاق دورة إعداد الداعية المعاصر

أطلقت " أكاديمية الأزهر العالمية"، اليوم، فعاليات دورة إعداد الداعية المعاصر، بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، وبمشاركة (٥٠) إمامًا وداعية يمثلون ست دول هي: "ماليزيا، الكاميرون، نيجيريا، السنغال، غينيا كوناكري، والهند"، وذلك ضمن برنامج تدريبي متكامل يمتد على مدار شهرين، خلال الفترة من الأحد (١٤) ديسمبر (٢٠٢٥م) حتى الخميس (٥) فبراير (٢٠٢٦م).

وفي كلمته، أكد فضيلة أ.د حسن الصغير أن دورة «إعداد الداعية المعاصر» تأتي بتوجيهات كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة مباشرة من فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، بما يعكس حرص القيادة الأزهرية على إعداد دعاة مؤهلين علميًا وفكريًا، يمتلكون أدوات الفهم الرشيد لقضايا العصر، وقادرين على أداء رسالتهم الدعوية وفق المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

وأوضح "رئيس الأكاديمية" أن البرنامج التدريبي يستمر مدة شهرين، ويجمع بين المحاور العلمية والمعرفية والجوانب المهارية والتطبيقية، بما يسهم في بناء شخصية الداعية المعاصر، وتعزيز قدرته على التواصل المؤثر، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش المشترك، ليكون المشاركون سفراء للفكر الأزهري المعتدل في مجتمعاتهم.

وأشار فضيلته إلى أن "أكاديمية الأزهر العالمية" تواصل تنفيذ هذه البرامج النوعية في إطار رسالتها العالمية الهادفة إلى نشر قيم السلام، وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.