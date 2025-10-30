شيري عادل تستعرض أناقتها في أحدث ظهور | شاهد

حرصت الفنانة شيري عادل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة شيري عادل

تألقت شيري عادل في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون وتوب باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ولم تبالغ شيري عادل في الإكسسوارات والمجوهرات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت شيري عادل بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة الغي مبالغ فيها.