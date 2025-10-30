قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطرق مفتوحة للجميع.. وزارة الداخلية تنفي غلق الطرق بسبب افتتاح المتحف
الجيش اللبناني يعزًز من وجوده الأمني في بليدا
إعلام فلسطيني: الاحتلال نفذ 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته في غزة
الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن النادي.. الشعلة يفوز على بيراميدز ويحقق المستحيل
أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه
انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
مرأة ومنوعات

ميرهان حسين تخطف الأنظار في عيد ميلادها بهذه الإطلالة..شاهد

هاجر هانئ

حرصت الفنانة ميرهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جيدة من أحدث ظهور لها خلا الأحتفال بعيد ميلادها.

إطلالة ميرهان حسين 

تألقت ميرهان حسين في الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع توب بنفس اللون الذي حمل بعض التطريزات البسيطة للغاية.

تزينت ميرهان حسين ببعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من جمالها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت ميرهان حسين بشعرها الأسود المنسدل، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوانالمتناسقةمع لون بشرتها.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

