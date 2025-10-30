ميرهان حسين تخطف الأنظار في عيد ميلادها بهذه الإطلالة..شاهد

حرصت الفنانة ميرهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جيدة من أحدث ظهور لها خلا الأحتفال بعيد ميلادها.

إطلالة ميرهان حسين

تألقت ميرهان حسين في الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع توب بنفس اللون الذي حمل بعض التطريزات البسيطة للغاية.

تزينت ميرهان حسين ببعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من جمالها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت ميرهان حسين بشعرها الأسود المنسدل، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوانالمتناسقةمع لون بشرتها.