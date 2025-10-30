ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول البيض؟

على مر السنين، اعتُبر البيض كل شيء، من مثالٍ للغذاء الكامل المثالي إلى نذيرٍ مُخيفٍ لأمراض القلب، ورغم أن العلم يبدو الآن مُؤكداً على أن البيض صحي ، إلا أن الإفراط في تناوله لا يزال قائماً.

البيض غذاءٌ قليلُ المعالجة، ومنخفضُ السعرات الحرارية، غنيٌّ بستة غرامات من البروتين لكلٍّ منه ، وكميةٌ عاليةٌ بشكلٍ مدهشٍ من الدهون الأحادية غير المشبعة، والكولين المُعزِّز للدماغ، واللوتين والزياكسانثين، وهما مُضادَّان للأكسدة معروفان بدعمهما لصحة العين، كما أنه خالٍ من السكر، وقليلُ الصوديوم بشكلٍ طبيعي، وتُشير بعض الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون البيض يميلون إلى اتباع نظامٍ غذائيٍّ صحيٍّ غنيٍّ بمجموعةٍ مُتنوعةٍ من العناصر الغذائية المهمة، مثل الألياف والفيتامينات والمعادن

ولكن قد يُشكل الإفراط في تناوله بعض المخاطر على بعض الأشخاص، وخاصةً من يعانون من حالات صحية معينة، وعلى وجه التحديد، قد يحتاج الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو داء السكري إلى الحد من استهلاكهم للبيض

أضرار تناول البيض بكميات كبيرة

- يزيد ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يتفق معظم الخبراء على أن تناول بيضة واحدة يوميًا لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن تناول أكثر من ٣٠٠ ملليغرام من الكوليسترول يوميًا يزيد ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة ١٧٪، وارتفاع خطر الوفاة بنسبة ١٨٪، زيادة استهلاك البيض يوميًا وارتفاع إجمالي الكوليسترول الغذائي يرتبطان بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

- قد يزيد هذا من خطر الإصابة بمرض السكري

من المحتمل أيضًا أن تناول كميات كبيرة من البيض قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة أخر، في دراسة نُشرت عام ٢٠٠٩ في مجلة Diabetes Care ، كان الأشخاص الذين تناولوا أكثر من سبع بيضات أسبوعيًا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنةً بمن تناولوا كمية أقل.

المصدر eatthis