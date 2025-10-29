مش هرمونات ولا نظافة.. اكتشف أسباب ظهور علامات حب الشباب

يعد حب الشباب من المشاكل الشائعة بين الفتيات والشباب ويعتقد كثيرون أنها تحدث بسبب الهرمونات وسوء النظافة فقط ولكن هناك العديد من الأسباب التي تجعلهما يصيبان الأشخاص الأكبر سنا.

علامات حب الشباب بسبب التوتر

ووفقا لما جاء في موقع verywellhealth يمكن أن يسبب حب الشباب عدة أنواع من الآفات، بما في ذلك:

الرؤوس البيضاء : بصيلات الشعر المسدودة التي تبقى تحت الجلد وتشكل نتوءًا أبيض اللون

الرؤوس السوداء : بصيلات مسدودة تصل إلى سطح الجلد وتفتح، مما يسمح للهواء بتغيير لون الدهون

الحطاطات : نتوءات صغيرة وردية اللون ملتهبة على الجلد وقد تسبب الألم عند اللمس

البثرات أو البثور : حطاطات تحتوي على آفات بيضاء أو صفراء مملوءة بالصديد في الأعلى وقد تكون حمراء عند القاعدة

العقيدات : آفات مؤلمة، كبيرة، صلبة تستقر عميقًا داخل الجلد

حب الشباب الكيسي/حب الشباب العقدي الشديد : آفات مليئة بالقيح وعميقة ومؤلمة