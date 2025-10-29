الدراسات الجينية مفتاح علاج آلزهايمر.. تفاصيل

تعد الدراسات الجينية من المجالات الهامة التى تفتح باب الأمل لعلاج الأمراض المستعصية والمزمنة كالزهايمر.

ووفقا لما جاء في موقع thelancet الطبي يمكن للدراسات الجينية أن تقدم رؤى قيّمة لتطوير علاجات مُعدِّلة لمرض الزهايمر.

واكتشف الباحثون متغيرات جينية وقائية تُؤخِّر ظهور ضعف الإدراك لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر المتقطع، ولدى حاملي الطفرات التي تُسبِّب عادةً مرض الزهايمر الجسمي السائد في منتصف العمر .

و تُوفِّر دراسة العائلات التي تحمل طفرات جسمية سائدة فرصةً فريدةً للكشف عن المُعدِّلات الجينية لتطور المرض، بما في ذلك المتغيرات النادرة في جينات مثل APOE و RELN .

إنَّ فهم كيفية منح هذه المتغيرات للحماية يُمكن أن يُساعد في تحديد المسارات البيولوجية التي تُساهم في المرونة الإدراكية والوقاية من أعراض الزهايمر ، مثل مسار مستقبلات هيباران-سلفات بروتيوغليكان-APOE، ومسارات الإشارات المُحرَّكة بواسطة TREM-2 في الخلايا الدبقية الصغيرة، والبلعمة.

يُمكن للعلاجات القادرة على محاكاة الآثار المفيدة لهذه الدفاعات الطبيعية أن تُوفِّر استراتيجيات جديدة لإبطاء أو منع تطور مرض الزهايمر.