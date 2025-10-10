ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها بصورة لكريم فهمي وتعلق مين بطل المسلسل

مازحت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك.

و نشرت صورة للفنان كريم فهمي، وعلّقت عليها قائلة: «خمنوا مين بطل مسلسل وننسى اللي كان؟ أثارت تفاعلًا واسعًا وتساؤلات بين المتابعين حول هوية بطل مسلسلها الجديد المقرر عرضه في رمضان 2026.

وتفاعل الجمهور مع منشور ياسمين بتعليقات طريفة، حيث كتب البعض: «مين يا فنانة؟ صعبتيها علينا!»، بينما عبر آخرون عن أمنيتهم بتكرار التعاون بين ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي بعد نجاحهما الكبير في مسلسل «وتقابل حبيب» الذي جمعهما في موسم رمضان السابق، متسائلين إن كانت الصورة تلميحًا لمشاركته في العمل الجديد أم مجرد لقطة طريفة من ياسمين.





وجاءت هذه الصورة بالتزامن مع تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار كريم فهمي عن المشاركة في مسلسل «وننسى اللي كان»، وهو ما ردّ عليه الفنان مؤخرًا في تصريحات لـ ET بالعربي، مؤكدًا أنه لم يعتذر عن العمل.

وقال كريم فهمي:«أنا وياسمين أصدقاء، وأتمنى أشتغل معاها وأتشرف بده مرة واتنين وعشرة، ولما تبقى الظروف مناسبة أنا وهي نشتغل سوا، محدش فينا هيتردد، وقولوا يا رب نشتغل مع بعض في 60 عمل قدام، معرفش الخبر ده نزل على أساس إيه».