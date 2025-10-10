قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اللجنة الاوليمبية: الرئيس السيسي قائد عظيم وأنقذ المنطقة باتفاق شرم الشيخ
ترامب يتصل بالفائزة بجائزة نوبل للسلام.. اعرف السبب
اتصال هاتفي من جوتيريش.. الرئيس السيسي: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة كاملا
سيارة رولز رويس هدية محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم ليضع مصر فوق الجميع
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها بصورة لكريم فهمي وتعلق مين بطل المسلسل

ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي
ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي
يمنى عبد الظاهر

مازحت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك.

و نشرت صورة للفنان كريم فهمي، وعلّقت عليها قائلة: «خمنوا مين بطل مسلسل وننسى اللي كان؟ أثارت تفاعلًا واسعًا وتساؤلات بين المتابعين حول هوية بطل مسلسلها الجديد المقرر عرضه في رمضان 2026.

وتفاعل الجمهور مع منشور ياسمين بتعليقات طريفة، حيث كتب البعض: «مين يا فنانة؟ صعبتيها علينا!»، بينما عبر آخرون عن أمنيتهم بتكرار التعاون بين ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي بعد نجاحهما الكبير في مسلسل «وتقابل حبيب» الذي جمعهما في موسم رمضان السابق، متسائلين إن كانت الصورة تلميحًا لمشاركته في العمل الجديد أم مجرد لقطة طريفة من ياسمين.

 

وجاءت هذه الصورة بالتزامن مع تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار كريم فهمي عن المشاركة في مسلسل «وننسى اللي كان»، وهو ما ردّ عليه الفنان مؤخرًا في تصريحات لـ ET بالعربي، مؤكدًا أنه لم يعتذر عن العمل.

وقال كريم فهمي:«أنا وياسمين أصدقاء، وأتمنى أشتغل معاها وأتشرف بده مرة واتنين وعشرة، ولما تبقى الظروف مناسبة أنا وهي نشتغل سوا، محدش فينا هيتردد، وقولوا يا رب نشتغل مع بعض في 60 عمل قدام، معرفش الخبر ده نزل على أساس إيه».

الفنانة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي مسلسل وننسى اللي كان مسلسلها الجديد في رمضان 2026 وتقابل حبيب

