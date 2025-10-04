إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

بعث الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة عنيفة الي خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بعد توقعاتها الأخيرة حول عودة ياسمين عبد العزيز لطليقها الفنان أحمد العوضي.

نشر وائل، عبر حسابه على “فيس بوك”، صورة لـ ياسمين بجانب صورة لـ ليلى عبد اللطيف، معبرًا عن رفضه لما تردده من تنبؤات، خلال لقائها الأخير عبر قناة «المشهد».

وعلّق وائل على الصورة: «أنا بحذرك، ابعدي عنها خالص يا وليه، بلا بتحبيها بلا توقعات بلا قرف، خليكي في حالك أحسنلك، يا ليلى كوارث أنتي».

