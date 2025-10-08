قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. انقطاع المياه لمدة 10 ساعات بأسيوط | تعرّف على الأماكن والمواعيد
أسيوط تودع قداسة البابا تواضروس بحفاوة شعبية ورسمية واسعة
قيادي بـ«فتح»: نأمل أن تفضي مفاوضات شرم الشيخ لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار بغزة|فيديو
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: العقد الاجتماعي في دولة الاحتلال تفكك.. وفكرة الأمان أصبحت «محل شك»|فيديو
إيران تهاجم نتنياهو: تهديداتنا وهم في عقول الإسرائيليين
بعد تصدرها التريند.. عايدة رياض تكشف الحقيقة الكاملة عن شائعة زواجها
اتحدوا وانسوا المشاكل .. «ميدو» يُوجّه رسالة لجمهور نادي الزمالك
أقل سعر صرف الدولار الآن في مصر
المدرب الصربي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك: لم يتواصل معي أحد حتى الآن
الزمالك في مأزق مالي.. وميدو يكشف كواليس جروب “الزملكاوية”
هاني رمزي: محمد صلاح سيكون كلمة السر في التأهل لكأس العالم أمام جيبوتي
فن وثقافة

صاحبي.. ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور مع كريم فهمي عبر إنستجرام | شاهد

ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي
ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي
سارة عبد الله

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ياسمين عبد العزيز رفقة الفنان كريم فهمي، وعلقت على ظهورهم معا: “صاحبي يا صاحبي ”.

وتصدر اسم ياسمين عبد العزيز تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد ظهورها بالاراضي المقدسة خلال أدائها مناسك العمرة.

وشهد ظهور ياسمين عبد العزيز و هي مرتدية الحجاب بكائها داخل المسجد النبوي، نشرت ياسمين فيديو لها من أمام الكعبة و داخل المسجد النبوي الشريف ، عبر حسابها على إنستجرام ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا وفيديو من كواليس مسلسل وتقابل حبيب.

وكتبت ياسمين عبد العزيز: “ليل وفارس”.

يذكر أن مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وأنوشكا وصلاح عبد الله، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ياسمين عبد العزيز كريم فهمي انستجرام

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

زيزو

بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة

الفتاة

عاكسهما وتعدى عليهما بالضرب.. القبض على شاب تعرض لفتاتين بشبرا

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

الدكتور الراحل أحمد عمر هاشم

نائب رئيس جامعة الأزهر: فقد الدكتور أحمد عمر هاشم مصيبة كبرى للأمة

علامات حسن الخاتمة

علامات حسن الخاتمة عند الغسل.. 4 أشياء تظهر بجسد الميت

الدكتور أحمد عمر هاشم

الدكتور أحمد عمر هاشم: والدي نذرني لخدمة الأزهر والقرآن والسنة

بالصور

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

تعفن الدماغ

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

بدون تكييف أو مروحة.. 5 حيل ذكية لتعطير وتهوية المنزل في الشتاء

طرق طبيعية وفعالة للتهوية المنزل والفرش

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

