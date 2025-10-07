الجمعة.. عفروتو يطل بـ«لوك غامض» في حفل ضخم بالعين السخنة

يستعد الرابر الشهير عفروتو لإحياء حفل جماهيري ضخم في مدينة العين السخنة يوم الجمعة 10 أكتوبر، في بورتو السخنة، وسط تجهيزات ضخمة وتقنيات صوت وإضاءة وديكورات متطورة، إذ يُقام الحفل بنظام Outdoor ليتيح للجمهور أجواء مميزة في الهواء الطلق.

وروج عفروتو للحفل بنشر البوستر الرسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر بـ«لوك» جديد وغامض أخفى ملامحه، ما أثار تفاعلاً واسعًا من الجمهور، وتساءل رواد «السوشيال ميديا» عن سر هذا اللوك، وما إذا كان يخبئ مفاجآت خاصة خلال الحفل أو في مشاريعه القادمة.

كما روج عفروتو لجولته المقبلة في أمريكا وكندا، بحفلات جماهيرية هناك خلال شهر أكتوبر الجاري، تقام الأولى يوم 23 أكتوبر في نيويورك، والثانية في واشنجتون يوم 26 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام السادسة مساء، ويشارك فيه النجم تامر حسني، لتزداد الأجواء حماسًا في واحدة من أبرز حفلات الموسم.