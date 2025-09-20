بعد ظهور مؤثر بالحرم المكي.. ياسمين عبد العزيز تتصدر الترنيد

تصدر اسم ياسمين عبد العزيز تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد ظهورها بالاراضي المقدسة خلال أدائها مناسك العمرة.

وشهد ظهور ياسمين عبد العزيز و هي مرتدية الحجاب بكائها داخل المسجد النبوي، نشرت ياسمين فيديو لها من أمام الكعبة و داخل المسجد النبوي الشريف ، عبر حسابها على إنستجرام ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا وفيديو من كواليس مسلسل وتقابل حبيب.

وكتبت ياسمين عبد العزيز: “ليل وفارس”.

يذكر أن مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وأنوشكا وصلاح عبد الله، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.