أكثر مأساوية وخطورة.. الفاتيكان: الجيش الإسرائيلي يستهدف مدنيين عزل في غزة
بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟
بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي؟.. أمين الإفتاء يجيب
التعليم: تطبيق حافز الـ 1000 جنيه شهريا للمعلمين بدءا من نوفمبر
الصرف في هذا الموعد.. خبر سار للمعلمين عن حافز الـ1000 جنيه
اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025
التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية
وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح
بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي
متحدث حماس: ربطنا الإفراج عن أسرى الاحتلال بالانسحاب الكامل من غزة
بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع استقرار احتياطي النقد الأجنبي
رانيا يوسف تكشف تفاصيل دورها بمسلسل لينك

تقى الجيزاوي

كشفت النجمة رانيا يوسف تفاصيل مسلسلها الجديد "لينك"، الذي تواصل تصوير مشاهده تمهيداً لانطلاق عرضه يوم السبت المقبل على قناة DMC ومنصة Watch It، مؤكدة أن العمل يقدم فكرة اجتماعية معاصرة تمس حياة الناس اليومية في عصر التكنولوجيا، حول ظاهرة الضغط على "اللينكات" التي تصل إلى الهواتف دون معرفة مصدرها، وما قد يترتب عليها من مشكلات.

وأكدت رانيا يوسف أن تجربتها الشخصية كانت من أسباب حماسها للمشاركة في مسلسل "لينك"، موضحة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء:"أمي طول الوقت ماسكة الموبايل وبتدوس على أي لينك يوصلها، وأنا اللي بقعد أزعق وأحذرها، فحسّيت إن العمل بيحكي فعلاً عن واقع بيحصل حوالينا، خصوصاً مع كبار السن الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع التكنولوجيا وما قد تسببه من مشكلات غير متوقعة.

وأشارت رانيا إلى أنها تجسد خلال أحداث المسلسل، دور "أسما"، وهي سيدة مطلقة تعيش مع ابنتها التي تلعب دورها الفنانة الشابة لينا صوفيا، موضحة أن الشخصية تحمل ملامح معقدة لأم متسلطة تسعى للسيطرة على ابنتها خوفاً عليها، لكنها في الوقت نفسه تعاني من صراعات نفسية داخلية، وتحاول طوال الوقت ابعاد هذه المعاناة والصراعات عن تعاملها مع ابنتها.

مسلسل "لينك" من إنتاج  ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال، ويجمع النجمين سيد رجب ورانيا يوسف فيما يشارك في البطولة: محمود ياسين جونيور، ميمي جمال، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال،  اية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وأكدت الشركة المنتجة للمسلسل أن مسلسل "لينك" يأتي استكمالًا لمسيرتها في تقديم أعمال تطرح قضايا اجتماعية تلامس الجمهور المصري والعربي، على غرار أعمالها السابقة مثل: "سوشيال" بطولة أحمد زاهر وميرنا نور الدين، و"دوبامين" بطولة ريم مصطفى ومحمد كيلاني وباسل الزارو، و"أسيل" بطولة ثراء جبيل وباسل الزارو.

