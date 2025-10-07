قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟
بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي؟.. أمين الإفتاء يجيب
التعليم: تطبيق حافز الـ 1000 جنيه شهريا للمعلمين بدءا من نوفمبر
الصرف في هذا الموعد.. خبر سار للمعلمين عن حافز الـ1000 جنيه
اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025
التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية
وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح
بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي
متحدث حماس: ربطنا الإفراج عن أسرى الاحتلال بالانسحاب الكامل من غزة
بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع استقرار احتياطي النقد الأجنبي
فن وثقافة

تكريم عايدة رياض بمهرجان جيلنا في المركز الكاثوليكي

الفنانة عايدة رياض
الفنانة عايدة رياض
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدى البلد صورا للفنانة القديرة عايدة رياض أثناء تكريمها بمهرجان جيلنا في المركز الكاثوليكي عن مجمل أعمالها الفنية. 

يذكر أن اللجنة العليا لمهرجان "جيلنا"، الذي يقام تحت رعاية المركز الكاثوليكي المصري للسينما، عقدت عدة اجتماعات لبحث الترتيبات النهائية لانطلاق فعاليات الدورة الثانية لمسابقة الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي، والتي تحمل اسم الفنان القدير الراحل لطفي لبيب.

وكانت اللجنة العليا برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية كل من رفيق چورچ، وأسامة عيسى، ومجدي سامي، وميشيل ماهر، قررت تكريم عدد من رموز الفن والتصوير خلال حفل افتتاح الدورة الثانية، المقرر إقامته اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025، تحت شعار "الفن من أجل الحياة"، وذلك لتشجيع الشباب على تبني فكرة الإنسانية المشتركة، وتعزيز المسؤولية الفردية والجماعية تجاه المجتمع، ونشر الوعي بمخاطر المشكلات النفسية، ودعم ريادة الأعمال.

جدير بالذكر أن المكرمين في هذه الدورة هم الفنانون: أحمد كمال، عايدة رياض، هنا شيحة، محمد عبد الرحمن، محمد هشام (شيكو)، هدى المفتي، والمصوران الصحفيان حسام دياب وعمرو نبيل.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لهذه الدورة، فكانت برئاسة المخرج أمير رمسيس، وعضوية كل من: مدير التصوير مصطفى عز الدين، الكاتب عمر طاهر، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنانة إنچي المقدم، الفنان كريم قاسم، والناقدة ناهد صلاح.

واختتمت اللجنة أعمالها بتحديد الفائزين بالجوائز المالية ودروع التميز لهذه الدورة، حيث تم اختيار خمسة فائزين من بين 25 فيلمًا تم قبولها للمشاركة في المسابقة من أصل 94 فيلمًا متقدمًا، منهم ثمانية مخرجين من تونس والمغرب والسودان. وتنوعت الأفلام المقدمة ما بين الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة.

كما تشكلت لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي برئاسة أ.د. وائل عناني، وعضوية كل من: أ.د. هشام مرعي، مدير التصوير أ.د. محمد شفيق، وأ.د. أسماء فتحي. واختتمت اللجنة أعمالها باختيار 20 مصورًا للمشاركة في المعرض الذي سيقام على هامش المسابقة من بين 46 متقدمًا، تنافس ثمانية منهم على الجوائز المالية ودروع التميز، مع وجود مشاركتين من الجزائر.

ومن المقرّر أن تقام فعاليات وعروض للأعمال المشاركة، بالإضافة إلى ندوات فنية على مدار يومي 8 و9 أكتوبر، بينما يقام الحفل الختامي وإعلان وتوزيع الجوائز يوم 10 أكتوبر 2025 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد. 

