حسن شفيق: تكريمي من مكتبة الإسكندرية اعتزاز ودفعة لتطوير البحث العلمي في مصر

قال الدكتور حسن شفيق، العالم المصري البريطاني، إن تكريمه من قبل مكتبة الإسكندرية بجائزتها العالمية له معنى خاص، وذلك لأنه تكريم من وطنه الحبيب مصر.

وتابع، في مداخلة عبر «زووم» خلال برنامج صباح جديد، الذي تقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وشيرين عساس على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مكتبة الإسكندرية رمز للمعرفة والتنوير، كما أنها مصدر فخر كبير لجميع المصريين.

وأكد على أنه لشرف كبير أن تكون الدورة الأولى لهذه المسابقة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يجعلها مصدر اعتزاز لكل باحث مصري وعربي.

ولفت إلى أن هذا التكريم يمثل تكليفًا يحثه على الاستمرار في نقل الخبرات والتكنولوجيا والبحث التطبيقي إلى مصر.