دمياط .. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية و الوادى المتصدع

أعلنت مديرية الطب البيطري بدمياط برئاسة الدكتور فتحى عبد العال عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك اعتبارًا من الاحد الموافق١١ /١ /٢٠٢٦ ، ضمن خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

تقوم 5 إدارات بيطرية بتنفيذ الحملة ميدانيًا من خلال 48 لجنة تغطي كافة قرى المحافظة.

وتهدف الحملة إلى تحصين جميع الحيوانات خلال فترة الحملة ورفع المناعة عند الحيوانات لمقاومة مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع وحماية الثروة الحيوانية وتقديم الإرشاد الصحي للمربين.

تهيب المديرية المربين التعاون الكامل مع الفرق البيطرية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أقصى درجات الوقاية.