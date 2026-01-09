حسام موافي يحذر من مشاكل المرارة في سن صغيرة .. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة ظهور حصوات المرارة في سن صغير، مشددًا على ضرورة التشخيص السليم ومعرفة السبب قبل أي تدخل جراحي.

وردّ حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد، على رسالة من فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، تعاني من ألم متكرر وحصوات مرارة بعد إجراء عملية سابقة، مشيرًا إلى أن ظهور حصوات المرارة في سن العشرين أمر غير شائع ويتطلب فحصًا دقيقًا للدم والكبد للتأكد من عدم وجود أسباب أخرى كاضطراب تكسير كريات الدم أو مشاكل في الكولسترول.

وأوضح موافي أن الإجراءات الطبية يجب أن تبدأ بمعالجة السبب الأساسي للحصوات قبل التفكير في استئصال المرارة، مؤكدًا أن استئصال المرارة دون معالجة السبب قد يؤدي إلى تكرار المشكلة مستقبلاً.

وأضاف أن متابعة مستويات الهيموجلوبين والكولسترول وتحليل وظائف الكبد ضرورية لتحديد السبب الحقيقي وراء تكون الحصوات.

