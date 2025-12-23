الدقهلية.. نجاح جراحه دقيقة بمستشفى المطرية لاستئصال مرارة بالمنظار

نجح فريق طبي بمستشفى المطرية المركزي بمحافظة الدقهلية في التعامل مع حالة لمريضة كانت تعاني من التهاب حاد بالمرارة، وذلك كثاني حالة جراحية بالمنظار يتم التعامل معها داخل المستشفى.



وكانت المريضة قد حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة، حيث جرى التعامل الطبي معها فورًا، وإجراء الفحوصات اللازمة التي أكدت احتياجها لتدخل جراحي، وتم تجهيزها ودخولها غرفة العمليات، ليتم استئصال المرارة باستخدام المنظار الجراحي بنجاح، مع استقرار الحالة الصحية للمريضة عقب الانتهاء من التدخل.

تكون الفريق الطبى من الدكتور إسلام حمدي المتولي، أخصائي الجراحة العامة، الدكتور محمد حامد الكبير، أخصائي التخدير، و طاقم التمريض بقيادة محمد هندام فني التمريض

وأشاد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بأداء الفريق الطبي وطاقم التمريض بمستشفى المطرية المركزي، مؤكدًا أن استمرار نجاح الجراحات الدقيقة يعكس التطور الملحوظ في مستوى الخدمة الطبية داخل المستشفى، وقدرة الفرق الطبية على التعامل مع التدخلات الجراحية المتقدمة، كما وجّه الشكر للفريق الجراحي وطاقم التخدير والتمريض، مشددًا على استمرار دعم المديرية لكافة الفرق الطبية المتميزة، وحرصها على تقديم خدمة صحية آمنة ولائقة للمواطنين.