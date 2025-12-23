الدقهلية: 1713مواطنًا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت غمر

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية القيطون مركز ميت غمر على مدار يومين، حيث استفاد منها 1713 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا، وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 22,23 ديسمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1713 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 8 عيادات، منهم 5 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 236 باطنة، أطفال 277، جراحة 69، أسنان 78، رمد 104، نسا وتنمية الأسرة 102، جلدية 161، عظام 187.

كما قامت القافلة بإجراء 104أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 185، فحص معمل الدم والطفيليات لـ210، عقد 48ندوات تثقيفية استفاد منها 650 متردد، وتم إحالة 3 حالات للمستشفيات، وعلاج حالة على نفقة الدولة.