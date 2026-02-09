المكسيك ترسل أكثر من 800 طن مساعدات إنسانية إلى كوبا دعما لها في ظل أزمة الطاقة

أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، إرسال سفينتين تابعتين للبحرية الوطنية محملتين بمساعدات إنسانية إلى كوبا، في خطوة تعكس تضامن مكسيكو مع هافانا في مواجهة تداعيات أزمة الطاقة المستمرة.

وأفادت الوزارة بأن السفينتين غادرتا ميناء فيراكروز على خليج المكسيك، محملتين بأكثر من 814 طنًا من المواد الغذائية والإمدادات الأساسية، على أن تصلا إلى الموانئ الكوبية خلال أربعة أيام.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشحنة تضم مواد غذائية متنوعة تشمل الحليب السائل، واللحوم، والبسكويت، والفاصوليا، والأرز، والتونة، والسردين، والزيوت النباتية، إضافة إلى مستلزمات النظافة الشخصية، جرى جمعها من المناطق البحرية الوسطى في البلاد.

واعتبرت السلطات المكسيكية أن هذه المساعدات تمثل رسالة تضامن واضحة مع الشعب الكوبي في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة الناتجة عن استمرار الحصار الأمريكي المفروض على الجزيرة.

من جانبه، أشاد السفير الكوبي لدى المكسيك بالمبادرة، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الصداقة بين البلدين، والتزام المكسيك بدعم كوبا في الأوقات الصعبة.

وكانت الرئيسة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، قد أصدرت توجيهات مباشرة بإرسال هذه المساعدات خلال مؤتمر صحفي عقدته في ولاية ميتشواكان، مشددة على أن الخطوة تأتي في إطار سياسة بلادها الداعمة لدول أمريكا اللاتينية، وذلك رغم تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الدول التي تزود كوبا بالنفط.