وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم نجريج بالغربية
خبير: نتنياهو يعرقل الاستقرار الإقليمي ويدفع واشنطن نحو مواجهة عسكرية مع طهران
سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الإثنين
تبدأمن 48 ألف جنيه.. قائمة أسعار عمرة رمضان 1447هـ
الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم
إهانة لعظمة أمريكا.. ترامب يهاجم عرض استراحة السوبر بول
البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
هولندا.. إصابة 30 رضيعا بالتسمم بعد تناول حليب صناعي
ستروين تقدم حزمة TEAM D لعدد من سياراتها الرياضية.. تفاصيل
بعد فضيحة ماندلسون.. ضغوط متصاعدة في بريطانيا لفرض استقالة رئيس الوزراء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

المكسيك ترسل أكثر من 800 طن مساعدات إنسانية إلى كوبا دعما لها في ظل أزمة الطاقة

القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، إرسال سفينتين تابعتين للبحرية الوطنية محملتين بمساعدات إنسانية إلى كوبا، في خطوة تعكس تضامن مكسيكو مع هافانا في مواجهة تداعيات أزمة الطاقة المستمرة.

وأفادت الوزارة بأن السفينتين غادرتا ميناء فيراكروز على خليج المكسيك، محملتين بأكثر من 814 طنًا من المواد الغذائية والإمدادات الأساسية، على أن تصلا إلى الموانئ الكوبية خلال أربعة أيام.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشحنة تضم مواد غذائية متنوعة تشمل الحليب السائل، واللحوم، والبسكويت، والفاصوليا، والأرز، والتونة، والسردين، والزيوت النباتية، إضافة إلى مستلزمات النظافة الشخصية، جرى جمعها من المناطق البحرية الوسطى في البلاد.

واعتبرت السلطات المكسيكية أن هذه المساعدات تمثل رسالة تضامن واضحة مع الشعب الكوبي في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة الناتجة عن استمرار الحصار الأمريكي المفروض على الجزيرة.

من جانبه، أشاد السفير الكوبي لدى المكسيك بالمبادرة، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الصداقة بين البلدين، والتزام المكسيك بدعم كوبا في الأوقات الصعبة.

وكانت الرئيسة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، قد أصدرت توجيهات مباشرة بإرسال هذه المساعدات خلال مؤتمر صحفي عقدته في ولاية ميتشواكان، مشددة على أن الخطوة تأتي في إطار سياسة بلادها الداعمة لدول أمريكا اللاتينية، وذلك رغم تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الدول التي تزود كوبا بالنفط.

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل فرد.. موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

مدبولي

ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص

مصطفى بكري

مصطفى بكري: 4 مفاجآت في التشكيل الجديد للحكومة.. وعودة وزارة الإعلام

متهمين

قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

مصطفى بكري

حكومة تقفيل ملفات.. مصطفى بكري: التشكيل الوزاري المرتقب يحمل مفاجآت مهمة

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

أذكار قبل النوم

أذكار قبل النوم .. ردد أفضل أدعية النبي ليلا للوقاية من كل سوء

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة

قافلة دعوية لواعظات الأزهر

تعزيزا لدور المرأة.. البحوث الإسلامية يطلق قافلة دعوية لواعظات الأزهر لجنوب سيناء

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

