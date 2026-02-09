جهود مكثفة للعثور على جثة سيدة غرقت في مصرف بقليوب

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من جهودها للعثور على جثة سيدة لقيت مصرعها في مصرف زاوية النجار بقليوب حيث سقطت أثناء قيامها بجمع ورق الكرتون وبعض المخلفات.

بلاغا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق السيدة أثناء جمعها القمامة في المصرف.



على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتستمر جهود البحث عن الجثمان، فيما تتولى الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.



من ناحية أخرى أصيب شخصان في مشاجرة بسبب خلافات بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لتلقي العلاج، واتخاذ اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخصين في مشاجرة بمدينة كفر شكر.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات إصابة الطرف الأول أحمد ط. ف، 25 سنة، مقيم مدينة كفر شكر، بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة الطرف الثاني أحمد م. م، 22 سنة، مقيم مدينة كفر شكر، بجروح في الرأس.