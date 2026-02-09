العراق يضع سياسات جديدة لتخفيف اكتظاظ المدن

قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن وزارة التخطيط العراقية أعلنت خطة متكاملة للحد من الاكتظاظ السكاني في المدن الكبرى، وفي مقدمتها بغداد، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة ضغوط متراكمة خلال السنوات الأخيرة على البنى التحتية والخدمات في المدن الرئيسة.

وأوضحت التميمي خلال رسالة على الهواء، أن الخطة تهدف إلى تحقيق توازن تنموي بين المحافظات، عبر تعزيز الخدمات وفرص العمل في المدن المتوسطة والصغيرة التي عانت من الإهمال، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية وتزايد فرص الاستثمار في المدن الكبرى ساهما في تفاقم الهجرة الداخلية.

وأضافت أن هناك تنسيقاً عالياً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمعالجة الظاهرة، مؤكدة أن التركيز على تنمية المدن الأقل حظاً سيسهم في تخفيف الضغط السكاني وتحسين توزيع الخدمات والاستثمارات على مستوى البلاد.