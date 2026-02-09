قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيادة إيرادات قناة السويس 18.5% خلال 6 أشهر

قناة السويس
قناة السويس
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن قناة السويس تسجل نموا بنسبة 5.8% في أعداد السفن العابرة و18.5% زيادة في الإيرادات خلال 6 أشهر.


وفي وقت سابق، بحث رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، والدكتور نضال مرضي وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة البحرية والتسويق وتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) .

وأكد رئيس هيئة قناة السويس ، خلال اللقاء، أمس الأحد، أن التعاون المشترك في مجال الصناعة البحرية بين الدول العربية الشقيقة يطرح العديد من الفرص الجادة ويتيح تحقيق وفراً اقتصاديا، مؤكدا أن شركات وترسانات قناة السويس تمتلك خبرات كبيرة في مجال التصنيع البحري وبناء الوحدات البحرية بجودة عالمية وأسعار منافسة .

وأشار إلى حرص هيئة قناة السويس على تعزيز أواصر التعاون مع شركة الجسر العربي وميناء العقبة في ضوء العلاقات الثنائية المشتركة .

من جانبه، أشاد وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور نضال مرضي، بالتطور الكبير في منظومة الخدمات اللوجيستية بهيئة قناة السويس وجهود توطين صناعة الوحدات البحرية في مصر مبديا تطلعه للتعاون مع قناة السويس في مجال بناء اليخوت السياحية .

كما وجه وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية الدعوة لقناة السويس لعرض تجربتها الناجحة في مجال الصناعة البحرية من خلال تنظيم فعالية كبرى بالأردن على مدار يومين بحضور المعنيين في الدول العربية الشقيقة للاستفادة من التجربة وتعزيز أواصر التعاون وتسويق الوحدات البحرية المصنعة بشركات وترسانات هيئة قناة السويس .

قناة السويس السفن القاهرة الإخبارية أسامة ربيع وزير النقل النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

ضحايا حادث بني سويف

وفاة عروسين بعد شهر من زفافهما إثر استنشاقهما غاز ببني سويف

الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

ترشيحاتنا

العراق

العراق يضع سياسات جديدة لتخفيف اكتظاظ المدن

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.. فيديو

بالصور

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد