زيادة إيرادات قناة السويس 18.5% خلال 6 أشهر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن قناة السويس تسجل نموا بنسبة 5.8% في أعداد السفن العابرة و18.5% زيادة في الإيرادات خلال 6 أشهر.



وفي وقت سابق، بحث رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، والدكتور نضال مرضي وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة البحرية والتسويق وتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) .

وأكد رئيس هيئة قناة السويس ، خلال اللقاء، أمس الأحد، أن التعاون المشترك في مجال الصناعة البحرية بين الدول العربية الشقيقة يطرح العديد من الفرص الجادة ويتيح تحقيق وفراً اقتصاديا، مؤكدا أن شركات وترسانات قناة السويس تمتلك خبرات كبيرة في مجال التصنيع البحري وبناء الوحدات البحرية بجودة عالمية وأسعار منافسة .

وأشار إلى حرص هيئة قناة السويس على تعزيز أواصر التعاون مع شركة الجسر العربي وميناء العقبة في ضوء العلاقات الثنائية المشتركة .

من جانبه، أشاد وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور نضال مرضي، بالتطور الكبير في منظومة الخدمات اللوجيستية بهيئة قناة السويس وجهود توطين صناعة الوحدات البحرية في مصر مبديا تطلعه للتعاون مع قناة السويس في مجال بناء اليخوت السياحية .

كما وجه وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية الدعوة لقناة السويس لعرض تجربتها الناجحة في مجال الصناعة البحرية من خلال تنظيم فعالية كبرى بالأردن على مدار يومين بحضور المعنيين في الدول العربية الشقيقة للاستفادة من التجربة وتعزيز أواصر التعاون وتسويق الوحدات البحرية المصنعة بشركات وترسانات هيئة قناة السويس .