مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 في تصادم مروع بطريق مطروح السلوم

لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، في حادث تصادم مروع وقع أمام قرية المثاني على طريق مطروح السلوم، صباح اليوم الاثنين .

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق مطروح–السلوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم عنيف بين سيارة نقل «جامبو» وميكروباص، ما أدى إلى تهشم المركبتين وسقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى النجيلة المركزي، حيث تم إيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، بينما يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة، وتتنوع إصاباتهم بين كسور وجروح متفرقة وحالات خطيرة.