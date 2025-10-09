قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟
يغفر الله لعباده يومي الإثنين والخميس إلا لواحد فقط.. فمن هو؟
رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب بغزة
بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025
مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص لمحاولة قتل
كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان
مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
القبض على طالب اعتدى على مواطن بإشارات خادشة بالتجمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز تعلن عن مسلسل جديد يعرض في رمضان القادم

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
أوركيد سامي

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز  عن تحضيرات أحدث مسلسلاتها  المنتظرة بعنوان وننسي اللي كان …. مسلسل رمضان ٢٠٢٦

و كتبت ياسمين عبدالعزيز علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام “ وننسي اللي كان …. مسلسل رمضان ٢٠٢٦ على Mbc أن شاء الله ” 
 

وفى هذا السياق، شاركت  ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة من سيناريو المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين و المخرج محمد الخبيري


يذكر أن  تألقت ياسمين عبد العزيز مسلسل "وتقابل حبيب" في رمضان 2025

تدور أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

ياسمين عبد العزيز اخبار الفن نجوم الفن رمضان 2026

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

حالة الطقس

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

هشام حنفي

هشام حنفي: ياس سوروب سيكون إضافة كبيرة للأهلي

ترامب ونتنياهو

ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم

خلف الزناتي نقيب المعلمين

نقيب المعلمين يشيد بدور مصر والرئيس السيسي في إنهاء الحرب فى غزة

أرشيفية

الأطباء تعلن مواعيد فتح لجان التصويت في انتخابات التجديد النصفي

اجتماع لجنة الاستفادة من العناصر الأرضية النادرة

لجنة الاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة تعقد أول اجتماعاتها برئاسة وزير الكهرباء لبحث التنسيق بين الجهات المعنية

بالصور

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

حسن شحاته
حسن شحاته
حسن شحاته

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

