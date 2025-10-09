ياسمين عبد العزيز تعلن عن مسلسل جديد يعرض في رمضان القادم

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تحضيرات أحدث مسلسلاتها المنتظرة بعنوان وننسي اللي كان …. مسلسل رمضان ٢٠٢٦

و كتبت ياسمين عبدالعزيز علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام “ وننسي اللي كان …. مسلسل رمضان ٢٠٢٦ على Mbc أن شاء الله ”



وفى هذا السياق، شاركت ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة من سيناريو المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين و المخرج محمد الخبيري



يذكر أن تألقت ياسمين عبد العزيز مسلسل "وتقابل حبيب" في رمضان 2025

تدور أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.