كريم فهمي يرد على الشائعات: أنا وياسمين أصدقاء وأتمنى نشتغل سوا

خرج الفنان كريم فهمي عن صمته ليرد على الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت اعتذاره عن مشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسلها الجديد المنتظر عرضه في موسم رمضان 2025.

وفي تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، علّق كريم فهمي قائلًا:"بصراحة مش عارف الناس دي بتجيب الأخبار منين، أنا شفت الخبر زيي زي أي حد، وما قلتش الكلام ده ولا اتكلمت في الموضوع أصلًا، ومفيش أي معلومة صحيحة من اللي اتقال."

كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان ياسمين عبد العزيز تعلن عن مسلسل جديد يعرض في رمضان القادم

وتابع قائلًا:"ياسمين صديقتي جدًا، وبالعكس أنا أتشرف أشتغل معاها في أي وقت، مرة واتنين وعشرة، لما الظروف تسمح، وإن شاء الله نشتغل سوا في أعمال كتير جاية."