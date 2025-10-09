كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان

رد الفنان كريم فهمي على الكلام الذى تداول خلال الأيام الماضية بشأن اعتذاره عن المشاركة فى مسلسل ياسمين عبدالعزيز الجديد الذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تحضيرات أحدث مسلسلاتها المنتظرة بعنوان وننسي اللي كان …. مسلسل رمضان ٢٠٢٦

و كتبت ياسمين عبدالعزيز علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام “ وننسي اللي كان …. مسلسل رمضان ٢٠٢٦ على Mbc أن شاء الله ”



وفى هذا السياق، شاركت ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة من سيناريو المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين و المخرج محمد الخبيري

وقال كريم فهمي فى لقاء مع et بالعربي ، انه تفاجيء من هذه الأخبار وانها ليس له اى اساس من الصحة .

وأضاف ، معلقا: “انا معرفش الناس دى بتجيب الأخبار منين انا قريت الخبر زى زيكم انا ولا قولتلهم كدة ولا اتكلمت فى الموضوع ولا حد عارف حاجة ولا انا هتكلم فى حاجة وانا وياسمين عبد العزيز أصحاب جدا واتشرف انى اشتغل معاها مرة واتنين وعشرة لما الظروف تكون مناسبة وقولوا يارب نشتغل ٦٠ عمل سوا قدام”.

مسلسل وتقابل حبيب

وكانت شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “وتقابل حبيب” الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

تدور أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.