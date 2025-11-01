ياسمين عبد العزيز تحتفل على طريقتها بالمتحف المصرى الكبير

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها، صورة لها بالزي الفرعوني، بمشاركة الفنان كريم فهمي تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

ظهر الثنائي بتعليق من شخصيات مسلسلهم «وتقابل حبيب» والذي عرض رمضان الماضي 2025.

ونشرت «ياسمين» الصورة عبر «فيسبوك» وكتبت:«اتحولت لحقيقة.. جواز فارس أمون وليل رع» واكتفت بوضع إيموشن ضحك.

ظهور ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي في حفل زفاف هادي الباجوري يشعل السوشيال ميديا

خطف ظهور الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي معًا خلال حفل زفاف المخرج هادي الباجوري، أنظار محبيهم، بعد تداول أكثر من صورة جمعتهما معًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي

وشهدت تعليقات محبيهم التعبير عن إعجابهم الشديد بصداقتهما، بالإضافة إلى تعاونهم الفني في أكثر من عمل فني، آخرهما مسلسل «وننسي إللي كان» المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.