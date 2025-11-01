بالزي الفرعوني.. رضو الشربيني تحتفل بافتتاح المتحف المصري

شاركت الاعلامية رضوى الشربيني، في ترند الصور المصرية القديمة بالزي الفرعوني ، تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك تعبيرًا عن الافتخار بالأصول الملكية القديمة.

ونشرت رضوى الشربيني عبر حسابها بموقع «فيسبوك» صورة له بملابس فرعونية تم إعدادها من قبل الذكاء الاصطناعي، وعلقت عليها: «لاقيت الapplication«.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أعلنت أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، ضمن احتفالية كبرى تمتد على مدار 3 أيام بحضور رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة، وسيبدأ استقبال الجمهور رسميًا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، لتفتح مصر أبواب أحد أهم معالمها الثقافية أمام العالم.





