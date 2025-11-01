قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زاهي حواس: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي يليق بعظمة الحضارة المصرية
حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب
سفيرنا في اليابان: دعم طوكيو للمتحف المصري الكبير نابع من تلاقي حضاري وثقافي
وزير الخارجية: الدعم الياباني للمتحف المصري الكبير انعكاس للشراكة القوية بين القاهرة وطوكيو
أسعار النفط تتراجع بفعل تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
فن وثقافة

بالزي الفرعوني.. رضو الشربيني تحتفل بافتتاح المتحف المصري

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
يمنى عبد الظاهر

شاركت الاعلامية رضوى الشربيني، في ترند الصور المصرية القديمة بالزي الفرعوني ، تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك تعبيرًا عن الافتخار بالأصول الملكية القديمة.

ونشرت رضوى الشربيني عبر حسابها بموقع «فيسبوك» صورة له بملابس فرعونية تم إعدادها من قبل الذكاء الاصطناعي، وعلقت عليها: «لاقيت الapplication«.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أعلنت أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، ضمن احتفالية كبرى تمتد على مدار 3 أيام بحضور رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة، وسيبدأ استقبال الجمهور رسميًا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، لتفتح مصر أبواب أحد أهم معالمها الثقافية أمام العالم.



 

