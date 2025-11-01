قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد.. الإفتاء توضح
مدبولي: الدولة بذل جهود واسعة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يجمع بين عبقرية المصري القديم والإبداع المعاصر
سباق الألف هدف.. ميسي يؤجل اعتزال رونالدو ويشعل المنافسة من جديد
مصر ومالطا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتنسيق المواقف الإقليمية
عملات ذهبية وفضية وطوابع بريد تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
تذاكر مخفضة وزيارات مجانية للمتحف المصرى الكبير للفئات الأولى بالرعاية
من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بقادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير
بي بي سي: توت عنخ آمون يعود إلى الحياة اليوم في افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا
بشاير نوفمبر .. الأجواء خريفية لطيفة وأمطار خفيفة تنعش القاهرة| الطقس
غموض وألغاز ليس لها حل حتى اليوم| من توت عنخ آمون إلى أبو الهول .. صور
فن وثقافة

بالزي الفرعوني.. سعد الصغير: أنا مش عامل ترند دي صور من 2010

يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان سعد الصغير ، في تريند صور بالزي الفرعوني تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وعلق سعد الصغير علي الصور: "أنا بقي مش عامل الترند Ai صور دي من 2010 الواحد كان حاسس بقي بحدث عظيم زي الي هيحصل النهاردة .. اللهم احفظ مصر .. دايما مشرفانا في جميع أنحاء العالم واحفظ شعبها اللهم آمين”.


 ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخي؛ ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من: بلجيكا، واسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند. 

كما سيشارك رؤساء كل من: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.

الفنان سعد الصغير تريند صور بالزي الفرعوني الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المتحف المصري الكبير

