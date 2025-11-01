بالزي الفرعوني.. سعد الصغير: أنا مش عامل ترند دي صور من 2010

شارك الفنان سعد الصغير ، في تريند صور بالزي الفرعوني تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وعلق سعد الصغير علي الصور: "أنا بقي مش عامل الترند Ai صور دي من 2010 الواحد كان حاسس بقي بحدث عظيم زي الي هيحصل النهاردة .. اللهم احفظ مصر .. دايما مشرفانا في جميع أنحاء العالم واحفظ شعبها اللهم آمين”.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخي؛ ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من: بلجيكا، واسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند.

كما سيشارك رؤساء كل من: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.

سعد الصغير

سعد الصغير

سعد الصغير