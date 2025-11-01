هالة صدقي عن افتتاح المتحف الكبير: حمد الله على السلامة يا مصر

أعربت الفنانة هالة صدقي، عن فخرها واعتزازها بمصر وشعبها، تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتبت هالة صدقي عبر انستجرام: “حمد الله على سلامة كل زوار مصر عقبال كل صحابي اما يجوا ينوروا مصر.. بالرغم أن الطريق مقفول إلا إن الكل فرحان وبيصقف للطيارات وفي ستات بتزغرد مفيش أبسط ولا أجمل من المصريين على سجيتهم وطبيعتهم دول المصريين حمد الله على السلامة يا مصر”.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخي؛ ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من: بلجيكا، واسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند.

كما سيشارك رؤساء كل من: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.