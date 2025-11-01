قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بالزي الفرعوني.. نرمين الفقي تحتفل بـ المتحف المصرى: بحبك يابلدى

نرمين الفقي
نرمين الفقي
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها، صورًا لها بالزي الفرعوني، على غرار التريند المنتشر مؤخرًا الذي يحتفي بالحضارة المصرية القديمة تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأرفقت نرمين الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، بتعليق كتبت فيه: «مصر بلد التاريخ والحضارة وأدب وفن وعلم وموسيقى.. تحيا مصر، بحبك يا بلدي، وتحيا مصر وكل التقدير والاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسي، 

وحظيت إطلالة نرمين الفقي بإعجاب واسع من متابعيها الذين أثنوا على جمالها وأناقتها بالزي الفرعوني.

يُذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي كان مسلسل «محارب» الذي عُرض في موسم رمضان 2025،بطولة حسن الرداد، إلى جانب نخبة من الفنانين، أبرزهم أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبدالمنعم، ومحمود عمرو ياسين، وأخرون.



 

