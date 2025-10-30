هل عدم الزواج السبب؟.. نرمين الفقي تكشف سر احتفاظها بـ جمالها

كشفت الفنانة نرمين الفقي، سر احتفاظها بجمالها ورشاقتها حتى الآن، والذي يجعلها لافتة لأنظار جمهورها ومحبيها.

وقالت نرمين الفقي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن احتفاظها بجمالها حتى الآن هو قلبها الطيب وحبها لكل الناس، فينعكس ذلك على ملامحها ويجعلها دائما مبتسمة.

وحول علاقة احتفاظها بجمالها وعدم زواجها حتى الآن، قالت نرمين الفقي: «لا خالص بالعكس وراء كل امرأة جميلة وعظيمة رجل ووراء كل رجل عظيم وجميل إمرأة».

أحدث أعمال نرمين الفقي

وكان أحدث أعمال نرمين الفقي، هو مسلسل بعد النهاية، الذي تم عرضه العام الماضي.

مسلسل "بعد النهاية" عبارة عن 15 حلقة وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي تشويقي.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، ومن أبرزهم: النجمة نرمين الفقي، والنجمة ريهام سعيد، والفنانة القديرة هالة فاخر، والفنان أحمد سعيد عبد الغني، وجيهان خليل، والفنان القدير صبري عبد المنعم، والعمل من تأليف فداء الشندويلي، وخراج وائل فهمي عبد الحميد.

ومن ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، مشاركتها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال، وشارك في بطولته كلا من: الفنان الكبير سيد رجب، والنجمة القديرة سوسن بدر، والفنان مدحت صالح، ورانيا فريد شوقي، وخالد كمال، وميدو عادل، ولاء الشريف، والنجم محمود حجازي، وأحمد صيام، والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي، ومحمد حاتم، أماني كمال، والنجمة الشابة ديانا هشام، وكارولين عزمي، ورشا أمين، وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف.