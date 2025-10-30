قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
أبو العينين: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا.. وصوتكم أمانة في انتخابات النواب
مصطفى بكري خلال مؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: مصر في مرحلة تستوجب وحدة الصف.. وكلنا خلف الرئيس السيسي
الولايات المتحدة تدين انتهاكات ميليشيا الدعم السريع للمدنيين والأطفال الرضع
وزير السياحة: المتحف المصري صرح ثقافي فريد من نوعه.. ونتوقع زيادة السائحين 3 أضعاف
محمد خميس: المتحف المصري الكبير رمز حضاري يعكس عبقرية المصري القديم ويجسد إبداع عصرنا الحديث
راح المدرسة ومرجعش.. الغموض يحيط حول وفاة طالب عثر على جثته داخل حظيرة بالجيزة
نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون: نمتلك خبرة فريدة في جغرافيا وادي الملوك ومناطق الآثار بالأقصر
السد يسحق الريان بخماسية في كلاسيكو دوري نجوم قطر
الفتح وضمك يتعادلان بهدف لكل فريق ضمن منافسات دوري روشن
آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز مشروع «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج
فن وثقافة

هل عدم الزواج السبب؟.. نرمين الفقي تكشف سر احتفاظها بـ جمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
سعيد فراج

كشفت الفنانة نرمين الفقي، سر احتفاظها بجمالها ورشاقتها حتى الآن، والذي يجعلها لافتة لأنظار جمهورها ومحبيها. 

وقالت نرمين الفقي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن احتفاظها بجمالها حتى الآن هو قلبها الطيب وحبها لكل الناس، فينعكس ذلك على ملامحها ويجعلها دائما مبتسمة. 

وحول علاقة احتفاظها بجمالها وعدم زواجها حتى الآن، قالت نرمين الفقي: «لا خالص بالعكس وراء كل امرأة جميلة وعظيمة رجل ووراء كل رجل عظيم وجميل إمرأة». 

أحدث أعمال نرمين الفقي 

وكان أحدث أعمال نرمين الفقي، هو مسلسل بعد النهاية، الذي تم عرضه العام الماضي. 

مسلسل "بعد النهاية" عبارة عن 15 حلقة وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي تشويقي. 

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، ومن أبرزهم: النجمة نرمين الفقي، والنجمة ريهام سعيد، والفنانة القديرة هالة فاخر، والفنان أحمد سعيد عبد الغني، وجيهان خليل، والفنان القدير صبري عبد المنعم، والعمل من تأليف فداء الشندويلي، وخراج وائل فهمي عبد الحميد.

ومن ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، مشاركتها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال، وشارك في بطولته كلا من: الفنان الكبير سيد رجب، والنجمة القديرة سوسن بدر، والفنان مدحت صالح، ورانيا فريد شوقي، وخالد كمال، وميدو عادل، ولاء الشريف، والنجم محمود حجازي، وأحمد صيام، والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي، ومحمد حاتم، أماني كمال، والنجمة الشابة ديانا هشام، وكارولين عزمي، ورشا أمين، وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف.

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك..أوقاف المنيا تنظّم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية بتل العمارنة

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. أوقاف المنيا تنظم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية بتل العمارنة

الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف

جريمة إنسانية.. وكيل الأزهر: السودان يباد أهله بلا وخز من ضمير

الاوقاف

الأوقاف تعلن موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور من الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

