كيف استقبلت محافظة القاهرة الوافدين لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير؟

استعدت محافظة القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير ، اليوم، بخطة شاملة لتطوير المناطق المحيطة ، لاستقبال الزوار من داخل مصر وخارجها في أفضل صورة.

استعدادات العاصمة لـ افتتاح المتحف

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كثفت جهودها؛ للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحوى آثارا لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري لقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومترا، من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي، و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة، لافتا إلى أنه تم نشر اللوحات التي تمثل تاريخ مصر على طول الطريق.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تضمنت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، على نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية، والذي سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر التاريخية والسياحية.

رفع كفاءة طريق المطار

أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت برفع كفاءة طريق مطار القاهرة استعدادًا لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصرى الكبير .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن طريق المطار من المسارات الرئيسية لحركة الوفود الرسمية والسياحية خلال فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وأول ما يقابل القادم إلى مصر.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن أعمال رفع الكفاءة شملت دهان الأسوار المطلة على الطريق والبلدورات، وأرصفة الجزر الوسطى ، وإعادة تخطيط الطرق، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء، وتطوير اللاند سكيب، ومراجعة الإنارة وتكثيف التشجير، وعمل صيانة شاملة للمزروعات ، بما يضمن ظهورها بالمستوى الحضاري اللائق.

تخصيص شاشات عرض لبث مواد ترويجية عن المتحف

أشار محافظ القاهرة إلى إنه تم تخصيص عدد من شاشات العرض ببعض الميادين لبث مواد ترويجية عن المتحف الكبير بميدان عبدالمنعم رياض، ورمسيس، وأعلى غمرة من كوبرى أكتوبر ، وبصلاح سالم - اتجاه المطار ، وبجوار وزارة المالية- حى غرب مدينة نصر ، وأعلى الجبلاية( كوبري أكتوبر )، وبجوار برج أم كلثوم ، وأمام مطلع كوبرى ١٥ مايو بالزمالك، كما سيتم عمل عروض كرنفالية بالشوارع احتفالًا بهذه المناسبة.

تركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة

أكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بتكثيف الجهود للافتتاح الرسمى لهذا الصرح العظيم حيث يجرى الإنتهاء من تركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة التى تبين تاريخ القاهرة على مر العصور على طول الطريق الدائري بقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الاوتوستراد حتى النيل بطول ١٢ كيلومتر من خلال العمل في ٥ قطاعات في الاتجاه الشمالي و ٦ قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.