قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم نقصد الإساءة.. أول تعليق من الأهلي على أزمة صور ثلاثي الزمالك
تنسيق بين 3 وزارات لترويج الحضارة المصرية بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير
رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
صحيفة يونانية: المتحف المصري الكبير يعرض أعظم اكتشاف أثري في العالم
مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا
وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير .. الفنادق والمواقع الأثرية جاهزة لاستقبال ضيوف مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية
جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية
اضطرابات كبرى في الحركة الجوية بمطارات أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كيف استقبلت محافظة القاهرة الوافدين لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير؟

الطرق
الطرق
مريم عزت

استعدت محافظة القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير ، اليوم، بخطة شاملة لتطوير المناطق المحيطة ، لاستقبال الزوار من داخل مصر وخارجها في أفضل صورة.

استعدادات العاصمة لـ افتتاح المتحف

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كثفت جهودها؛  للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحوى آثارا لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري لقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومترا، من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي، و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة، لافتا إلى أنه تم نشر اللوحات التي تمثل تاريخ مصر على طول الطريق.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تضمنت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، على نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية، والذي سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر التاريخية والسياحية.

رفع كفاءة طريق المطار

أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت برفع كفاءة طريق مطار القاهرة استعدادًا لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصرى الكبير .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن طريق المطار من المسارات الرئيسية لحركة الوفود الرسمية والسياحية خلال فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وأول ما يقابل القادم إلى مصر.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن أعمال رفع الكفاءة شملت دهان الأسوار المطلة على الطريق والبلدورات، وأرصفة الجزر الوسطى ، وإعادة تخطيط الطرق، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء، وتطوير اللاند سكيب، ومراجعة الإنارة وتكثيف التشجير، وعمل صيانة شاملة للمزروعات ، بما يضمن ظهورها بالمستوى الحضاري اللائق.

 

تخصيص شاشات عرض لبث مواد ترويجية عن المتحف

أشار محافظ القاهرة إلى إنه تم تخصيص عدد من شاشات العرض ببعض الميادين لبث مواد ترويجية عن المتحف الكبير  بميدان عبدالمنعم رياض، ورمسيس، وأعلى غمرة من كوبرى أكتوبر ، وبصلاح سالم - اتجاه المطار ، وبجوار وزارة المالية- حى غرب مدينة نصر ، وأعلى الجبلاية( كوبري أكتوبر )، وبجوار برج أم كلثوم ، وأمام مطلع كوبرى ١٥ مايو بالزمالك، كما سيتم عمل عروض كرنفالية بالشوارع احتفالًا بهذه المناسبة.

 

تركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة

أكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بتكثيف الجهود  للافتتاح الرسمى لهذا الصرح العظيم حيث يجرى الإنتهاء من تركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة التى تبين تاريخ القاهرة على مر العصور على طول الطريق الدائري بقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الاوتوستراد حتى النيل بطول ١٢ كيلومتر من خلال العمل في ٥ قطاعات في الاتجاه الشمالي و ٦ قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

محافظة القاهرة لافتتاح المتحف المصري الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

في أجواء روحية مهيبة.. تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

تيم كوك

تيم كوك : آبل تخطط لزيادة شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي

آيفون 17

رقم قياسي فاق التوقعات.. أبل تعلق لأول مرة على مبيعات آيفون 17

اكسيد

مشاركات قوية لكبرى شركات السيارات في معرض مدينتي..تفاصيل

بالصور

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

وصفات بـ3 مكونات فقط.. أطباق لذيذة بميزانية محدودة

أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط
أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط
أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد