محافظات

انتعاش سياحي كبير بالبحر الأحمر مع انطلاق الموسم الشتوي وافتتاح المتحف المصري الكبير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

تعيش محافظة البحر الأحمر حراكًا سياحيًا لافتًا مع بدايات فصل الخريف واقتراب الموسم الشتوي، حيث تزداد حركة الوفود الأجنبية نحو مدينتي الغردقة ومرسى علم، في مؤشر واضح على موسم سياحي قوي يدعم قطاع السياحة المصري.

إشغالات شبه كاملة بفنادق الغردقة ومرسى علم

ووفق مصادر مطلعة بقطاع الفنادق، فإن نسب الإشغال السياحي بمدينة الغردقة تجاوزت 80% خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بأن تشهد المدينة امتلاءً كاملًا مع دخول شهر ديسمبر المقبل، بدعم من الطلب المتزايد من الأسواق الأوروبية التي تعود بقوة إلى المقاصد المصرية خلال فصل الشتاء.

الأمر ذاته ينسحب على مرسى علم التي تشهد ارتفاعًا مطردًا في نسب الإشغال بفضل برامج السياحة البيئية والبحرية التي تشتهر بها، إضافة إلى تنوع المنتج الفندقي ومستوى الخدمات المقدمة للسائحين.

حركة طيران مكثفة من أوروبا

بيانات حركة الطيران كشفت عن وصول 213 رحلة دولية اليوم السبت إلى مطاري الغردقة ومرسى علم، تحمل على متنها قرابة 39 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، ما يعكس الثقة المستمرة في المقاصد السياحية المصرية ونجاح برامج الترويج الخارجية.

مطار الغردقة الدولي استحوذ على النصيب الأكبر من الرحلات بواقع 175 رحلة تقل نحو 31 ألف سائح، في أعلى معدل وصول يومي منذ بداية الموسم، بينما يستقبل مطار مرسى علم نحو 8 آلاف زائر عبر 38 رحلة، ضمن 180 رحلة مقرر استقبالها خلال الأسبوع الجاري حتى الجمعة المقبلة.

افتتاح المتحف المصري الكبير ينعش الحركة

وتتزامن هذه القفزة السياحية مع حدث عالمي تحتضنه مصر اليوم، وهو الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير بالجيزة، الذي يُعد أكبر متحف مخصص للحضارة الفرعونية في العالم، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.

الحدث المرتقب يحظى باهتمام إعلامي دولي واسع، ومن المتوقع أن يسهم بقوة في زيادة تدفق السياح خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استعداد شركات السياحة العالمية لإدراج المتحف الجديد ضمن برامجها السياحية لمصر.

موسم واعد يدعم الاقتصاد الوطني

هذه المؤشرات تعكس موسمًا سياحيًا واعدًا يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ويؤكد نجاح الجهود المبذولة لدعم القطاع، سواء عبر تحسين البنية التحتية والخدمية أو تكثيف الحملات الترويجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

بانطلاقة قوية كهذه، تبدو محافظة البحر الأحمر على موعد مع موسم شتوي استثنائي، يعكس جاذبية المقصد المصري وتنوع منتجه السياحي وقدرته على المنافسة عالميًا.
 

