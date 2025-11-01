قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إذاعة جيش الاحتلال: الرفات التي سلمتها حماس إلى إسرائيل الليلة الماضية لا تعود لأي محتجز
لم نقصد الإساءة.. أول تعليق من الأهلي على أزمة صور ثلاثي الزمالك
تنسيق بين 3 وزارات لترويج الحضارة المصرية بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير
رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
صحيفة يونانية: المتحف المصري الكبير يعرض أعظم اكتشاف أثري في العالم
مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا
وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير .. الفنادق والمواقع الأثرية جاهزة لاستقبال ضيوف مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية
جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

متى بشاي: المتحف المصري الكبير بوابة لجذب 5 ملايين سائح سنوياً وعوائد تتجاوز 600 مليون دولار

متي بشاي
متي بشاي
ولاء عبد الكريم

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر ستجني عوائد اقتصادية بالجملة من المتحف المصري الكبير، في مقدمتها جذب نحو 5 ملايين سائح سنوياً.


وأوضح بشاي أن المتحف لن يكون مزاراً سياحياً فحسب، بل مركزاً عالمياً للبحوث الأثرية والمعارض الدولية والتعاون الثقافي، ما يعيد لمصر مكانتها في صدارة المشهد الثقافي والتاريخي عالمياً.

وأضاف أن المعارض المؤقتة التي سيستضيفها المتحف من المتوقع أن تحقق عائداً سنوياً يتجاوز 250 مليون دولار، مشيراً إلى أن تقارير حكومية أكدت دعم المشروع لأنشطة اقتصادية في مجالات البناء والنقل والتأمين والخدمات والتصنيع، مما يعزز دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن المتحف الجديد سيسهم في تطوير المناطق المحيطة به عبر إنشاء مطاعم ومراكز حرفية ومحلات تجارية وفنادق ومراكز تسوق، إلى جانب تطوير الطرق المؤدية إليه لتسهيل حركة الزوار.

وتوقع بشاي أن يجذب المتحف عند التشغيل الكامل أكثر من 5 ملايين زائر سنوياً، بعوائد مباشرة وغير مباشرة قد تصل إلى نحو 600 مليون دولار، تشمل إيرادات التذاكر والخدمات التجارية، إضافة إلى زيادة معدلات الإشغال الفندقي والإنفاق السياحي في منطقة الهرم.

