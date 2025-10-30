افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي.. هاله صدقي تعبر عن فخرها بالمتحف الكبير

عبرت الفنانة هالة صدقي عن فخرها الكبير بالمتحف المصري الكبير، مشيدة بالإنجاز المصري العالمي الذي يعكس عظمة الحضارة الفرعونية.

ونشرت صدقي عبر حسابها على إنستجرام تعليقًا قالت فيه: «افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي، فخوره إني أبا عن أما عن جدا فرعونية الأصل. المتحف الجديد به 5000 قطعة من مقتنيات توت عنخ آمون، وفي المدخل تمثال رمسيس الثاني الذي صُمم المتحف على فتحات معينة لتتعامد الشمس على وجهه في يوم 22 أكتوبر و22 نوفمبر، إنهم المصريون يا سادة«.

https://www.instagram.com/reel/DQaTPBBDI80/?igsh=b3NoMnU4dWY1aXAx

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أبرز المشاريع الثقافية في العالم، ويضم مجموعة ضخمة من الآثار المصرية القديمة، من بينها مقتنيات الملك توت عنخ آمون، تمهيدًا لافتتاحه الرسمي المنتظر قريبًا.





