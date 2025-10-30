قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات
ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

افتتاح المتحف المصري الكبير.. عبلة كامل تثير الجدل من أمام الأهرامات

افتتاح المتحف المصري الكبير.. عبلة كامل تثير الجدل من أمام الأهرامات
افتتاح المتحف المصري الكبير.. عبلة كامل تثير الجدل من أمام الأهرامات
إسراء عبدالمطلب

يشكّل افتتاح المتحف المصري الكبير عند أهرامات الجيزة حدثًا تاريخيًا بارزًا على مستوى مصر والعالم، إذ يعكس مكانة التراث المصري العريق ويبرز الحضارة الفرعونية أمام ملايين المتابعين.

المتحف، الذي يضم آلاف القطع الأثرية بما فيها كنوز الملك توت عنخ آمون، يعد منصة فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة، ويتيح للزوار تجربة استثنائية لأول مرة تشمل قطعًا لم تُعرض من قبل منذ اكتشافها. 

ويأتي هذا الافتتاح في وقت تشهد فيه الساحة الثقافية المصرية اهتمامًا واسعًا بالتراث والتاريخ، ما يعكس مكانة مصر التاريخية كمنارة للثقافة والحضارة.

عبلة كامل تثير التساؤلات من أمام الأهرامات المصرية - RT Arabic

أهمية الحدث وجذب الجماهير

لقد اجتذب الافتتاح اهتمام المصريين والعالمين على حد سواء، حيث حرص المتابعون على متابعة فعالياته عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. 

وارتفعت موجة التساؤلات والشائعات مؤخرًا حول مشاركة الفنانة عبلة كامل في الحفل، لكونها من أبرز النجمات اللواتي ابتعدن عن الساحة الفنية مؤخرًا، وهو ما جعل الجمهور يترقب ظهورها بحماس شديد، إذ يمثل حضورها رمزًا للحب والتقدير الذي يكنّه الناس للفنانة العريقة.

التحقق من صحة المعلومات

وأظهر التحقيق أن الصور المتداولة لعبلة كامل أمام الأهرامات كانت مزيفة تمامًا، إذ تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

وأكدت أدوات متخصصة لكشف الصور الرقمية أن الصور غير حقيقية، مع ملاحظة عدم اتساق تفاصيل الأزياء والإضاءة والخلفية، وهي مؤشرات واضحة على التلاعب الرقمي.

 وقد أسهم تداول هذه الصور في انتشار محتوى مضلّل بين الجمهور، خاصةً في ظل حدث يحظى بمتابعة واسعة.

يبقى افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا يعكس تاريخ مصر العريق ويبرز مكانتها الثقافية العالمية، بعيدًا عن الشائعات والمعلومات المغلوطة. 

ويُظهر الاهتمام الكبير للفنانة عبلة كامل مدى حب الناس وتقديرهم للفنانين الذين تركوا بصمات واضحة في الذاكرة الفنية، ما يعكس الروح الحية للثقافة المصرية وقدرتها على جذب الجماهير وإثارة الإعجاب والفضول على المستويين المحلي والدولي.

