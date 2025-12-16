قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بعد مشاجرة على الحضور.. إخلاء سبيل 4 ممرضات في مستشفى طوخ بقنا

صحة قنا
صحة قنا

قررت جهات التحقيق بمركز نقادة جنوب قنا، إخلاء سبيل 4 ممرضات، بسبب مشاجرة نشبت بينهن على الحضور والإنصراف بمستشفى طوخ بنقادة.

جاء قرار اخلاء سبيل الممرضات المشاركات في المشاجرة، عقب التصالح وإنهاء الخلافات فيما بينهم، والتعهد بعدم تكرار المشكلات.

وكان مركز شرطة نقادة، تلقى إخطاراً يفيد نشوب مشاجرة بين 4 ممرضات بمستشفى طوخ المركزى بنقادة، نتيجة خلافات على الحضور والإنصراف.

وتطورت المشاجرة إلى اعتداء بين الممرضات نتيجة تطور الخلاف، ما استدعى تدخل قوة امنية لفض الاشتباك بين أطراف المشاجرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا مستشفى طوخ إخلاء سبيل 4 ممرضات نقادة مستشفى طوخ المركزى

