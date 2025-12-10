مصرع شخص وإصابة آخر فى مشاجرة على قطعة أرض بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر ، في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الاشراف الشرقية التابعة لمركز قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات على قطعة أرض، نتج عنها مصرع شخص وإصابة آخر.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع المشاجرة، لفض الاشتباك وكشف ملابسات الواقعة وضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارتين إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، فيما جرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.