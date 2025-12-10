مصرع عامل سقط من أعلى مأذنة مسجد بقنا أثناء البناء

لقى عامل مصرعه عقب سقوطه من أعلى مأذنة مسجد بنجع الجامع بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف غرب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع عامل بمنطقة نجع الجامع بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

وتبين أن العامل مقيم بمحافظة سوهاج، وسقط من أعلى مأذنة مسجد تحت الإنشاء، أثناء مشاركته مع آخرين فى بناء المأذنة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.