قفزة تاريخية للفضة بدعم خفض الفائدة وتقلص المعروض العالمي
رئيس الوطنية للانتخابات للمصريين: اطمئنوا أصواتكم محصنة وارادتكم نافذة
إعلامي يطرح سؤالا بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب الأردن
مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
تخلوا عنه| 4 نجوم فقط في ليفربول يعلنون دعمهم لمحمد صلاح.. إيه الحكاية؟
وزير التموين: إنشاء 5 صوامع حقلية بـ 4محافظات بالتعاون مع إيطاليا
الإعادة بين 4 مرشحين بأبو حمص بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
الإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى دمنهور بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. وزير التعليم العالي يستعرض الرؤية الوطنية للبحث العلمي
بعد إعلان نتيجة جولة الدوائر الملغاة.. 4 سيدات في سباق الإعادة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لاعبات مصر تتصدّرن.. شرم الشيخ تتوّج أبطال العرب لبطولة الدارتس 2025 |صور

بطولة الدارتس بشرم الشيخ
بطولة الدارتس بشرم الشيخ
ايمن محمد

في أجواء احتفالية نابضة بالفخر والروح العربية الأصيلة، أسدل الستار في مدينة شرم الشيخ على بطولة الفرق العربية للدارتس 2025، بعد منافسات قوية جمعت اللاعبين العرب تحت راية واحدة وفي مشهد رياضي مبهِر يعكس عمق الروابط بين الشعوب العربية.

وشهد حفل الختام حضورًا رسميًا بارزًا تقدّمه الدكتور يحيى عبد القادر، رئيس الاتحاد المصري للدارتس، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب الدكتور محمد مطاوع، رئيس الاتحاد الأردني للدارتس، وعدد من الشخصيات الرياضية والأندية العربية المشاركة، في صورة تجسّد وحدة الهدف وقوة التلاحم الرياضي العربي.

وتفاعل الجمهور مع مراسم التتويج التي امتزجت فيها الأعلام والألوان والهتافات العربية، بينما توجّه الدكتور يحيى عبد القادر بالشكر إلى جميع الفرق والجهات الداعمة والأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا أرض اللقاء العربي وبيت رياضة الدارتس في المنطقة.

وأثبتت لاعبات مصر قدرتهن على فرض الهيمنة العربية مجددًا، بعد منافسات قوية وحضور جماهيري كبير أضفى على البطولة أجواءً من الحماس والندية. وأسفرت النتائج عن فوز نادي القناة بالمركز الأول عبر الثنائي ندى محمود وسندس أحمد، وحل نادي بورفؤاد ثانيًا ممثلًا بمريم حمدي وكنزي حمدي، فيما جاء في المركز الثالث فريق نادي القناة (سلمى سعيد – ريم محمود) وفريق الحر (ندى أشرف – نجوى محمد).

وفي منافسات الرجال، بلغت الإثارة ذروتها بين المنتخبات العربية، حيث قدّم اللاعبون عروضًا قوية عكست تطور رياضة الدارتس عربيًا. وتوّج فريق الإمارات بالمركز الأول بفريقه المكوّن من حسين راشد، عمرو خليل، ألين أبيابي، وكريم داغر، فيما حصد المنتخب الأردني المركز الثاني عبر اللاعبين أشرف الحسيني، إياس أبزاخ، كمال قناش، وسراج القرعان.

وحضرت فلسطين بقوة في المراكز المتقدمة، بعد فوز فريق رام الله بالمركز الثالث عبر الرباعي عادل قسيس، زيد نوارة، رائد عبد ربه، ونادر مصطفى، إلى جانب فريق سراية رام الله الذي تقاسم المركز نفسه ممثلًا بتيسير مصطفى، رياض مصطفى، عيسى داحو، ووسيم عسيلي، في مشاركة مشرّفة وبارزة بأدوار الحسم.

واختُتمت البطولة وسط مشهد عربي موحّد على أرض جنوب سيناء، لترسخ شرم الشيخ مكانتها كمنارة للفعاليات الرياضية العربية ووجهة تجمع الأشقاء تحت راية المنافسة الشريفة والروح الرياضية.

جنوب سيناء شرم الشيخ البطولة العربية الدارتس

