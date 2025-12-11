لاعبات مصر تتصدّرن.. شرم الشيخ تتوّج أبطال العرب لبطولة الدارتس 2025 |صور

في أجواء احتفالية نابضة بالفخر والروح العربية الأصيلة، أسدل الستار في مدينة شرم الشيخ على بطولة الفرق العربية للدارتس 2025، بعد منافسات قوية جمعت اللاعبين العرب تحت راية واحدة وفي مشهد رياضي مبهِر يعكس عمق الروابط بين الشعوب العربية.

وشهد حفل الختام حضورًا رسميًا بارزًا تقدّمه الدكتور يحيى عبد القادر، رئيس الاتحاد المصري للدارتس، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب الدكتور محمد مطاوع، رئيس الاتحاد الأردني للدارتس، وعدد من الشخصيات الرياضية والأندية العربية المشاركة، في صورة تجسّد وحدة الهدف وقوة التلاحم الرياضي العربي.

وتفاعل الجمهور مع مراسم التتويج التي امتزجت فيها الأعلام والألوان والهتافات العربية، بينما توجّه الدكتور يحيى عبد القادر بالشكر إلى جميع الفرق والجهات الداعمة والأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا أرض اللقاء العربي وبيت رياضة الدارتس في المنطقة.

وأثبتت لاعبات مصر قدرتهن على فرض الهيمنة العربية مجددًا، بعد منافسات قوية وحضور جماهيري كبير أضفى على البطولة أجواءً من الحماس والندية. وأسفرت النتائج عن فوز نادي القناة بالمركز الأول عبر الثنائي ندى محمود وسندس أحمد، وحل نادي بورفؤاد ثانيًا ممثلًا بمريم حمدي وكنزي حمدي، فيما جاء في المركز الثالث فريق نادي القناة (سلمى سعيد – ريم محمود) وفريق الحر (ندى أشرف – نجوى محمد).

وفي منافسات الرجال، بلغت الإثارة ذروتها بين المنتخبات العربية، حيث قدّم اللاعبون عروضًا قوية عكست تطور رياضة الدارتس عربيًا. وتوّج فريق الإمارات بالمركز الأول بفريقه المكوّن من حسين راشد، عمرو خليل، ألين أبيابي، وكريم داغر، فيما حصد المنتخب الأردني المركز الثاني عبر اللاعبين أشرف الحسيني، إياس أبزاخ، كمال قناش، وسراج القرعان.

وحضرت فلسطين بقوة في المراكز المتقدمة، بعد فوز فريق رام الله بالمركز الثالث عبر الرباعي عادل قسيس، زيد نوارة، رائد عبد ربه، ونادر مصطفى، إلى جانب فريق سراية رام الله الذي تقاسم المركز نفسه ممثلًا بتيسير مصطفى، رياض مصطفى، عيسى داحو، ووسيم عسيلي، في مشاركة مشرّفة وبارزة بأدوار الحسم.

واختُتمت البطولة وسط مشهد عربي موحّد على أرض جنوب سيناء، لترسخ شرم الشيخ مكانتها كمنارة للفعاليات الرياضية العربية ووجهة تجمع الأشقاء تحت راية المنافسة الشريفة والروح الرياضية.