محافظ قنا: دخول كورنيش النيل مجانًا .. والتشغيل التجريبى منتصف ديسمبر

جدد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تأكيده بأن الدخول إلى كورنيش النيل بمدينة قنا، سوف يكون مجانيًا بالكامل ودون أي رسوم نهائيًا، مشيرًا إلى أن الكورنيش يُعد المتنفس الرئيسي والوحيد لأبناء المحافظة، ومن ثم لا يمكن فرض أي أعباء مالية على المواطنين للاستمتاع به.

وأعلن محافظ قنا، عن قرب بدء التشغيل التجريبي لكورنيش النيل، موضحًا أنه سيتم بدء التشغيل فور تسلّم أعمال التطوير رسميًا خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، وذلك تمهيدًا لافتتاحه بشكل كامل أمام المواطنين بعد الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والخدمية.

وأكد عبدالحليم، أنه لن يتم فرض أي رسوم على دخول الكورنيش، مشيرًا إلى أنه سوف يتم طرح عدد من المواقع الخدمية داخل الكورنيش للاستثمار وتأجيرها وفق الضوابط القانونية المنظمة لهذا الشأن.

وتابع محافظ قنا: توفير خدمات راقية للزائرين وتوفير نفقات التشغيل والصيانة والنظافة والأمن دون المساس بمجانية الدخول أو مساحة التنزه العامة للمواطنين، أسوة بما يتم في الواجهات النيلية بالمدن والمحافظات الأخرى.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري، ورفع جودة الحياة في مدينة قنا، وتوفير مساحات آمنة وجاذبة للتريّح والترفيه لجميع الأسر.