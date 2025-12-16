انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة أمام قرية الجبلاو بقنا

شهد طريق قنا الزراعى الشرقى، أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، انقلاب سيارة ميكروباص، داخل الترعة وبداخلها عدد من الركاب.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، داخل ترعة أمام قرية الجبلاو بنطاق مركز قنا.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، انتظاراً لاستخراج الركاب من السيارة الغارقة في مياه الترعة.

وتشهد منطقة الحادث، محاولات من الأهالى لإنقاذ الركاب العالقين في السيارة الغارقة، كما جرى إخطار إدارة الحماية المدنية لتولى مهمة انتشال الركاب.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.