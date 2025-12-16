قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
بعد الهبوط الأخير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ.. صور
سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر واجهات المنازل
سقوط أمطار.. الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
حوادث

انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة أمام قرية الجبلاو بقنا

موقع السيارة الغارقة
موقع السيارة الغارقة
يوسف رجب

شهد طريق قنا الزراعى الشرقى، أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، انقلاب سيارة ميكروباص، داخل الترعة وبداخلها عدد من الركاب.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، داخل ترعة أمام قرية الجبلاو بنطاق مركز قنا.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، انتظاراً لاستخراج الركاب من السيارة الغارقة في مياه الترعة.

وتشهد منطقة الحادث، محاولات من الأهالى لإنقاذ الركاب العالقين في السيارة الغارقة، كما جرى إخطار إدارة الحماية المدنية لتولى مهمة انتشال الركاب.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

